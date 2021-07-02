شاهد: البابا فرنسيس ورئيس الوزراء العراقي يتبادلان الهدايا في الفاتيكان

التقى البابا فرنسيس الجمعة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الفاتيكان حيث تبادل الطرفان الهدايا في المكتبة البابوية. وبحسب ما صدر عن الفاتيكان، تطرّق الاثنان إلى زيارة البابا للعراق وأهمية الترويج للحوار من أجل الاستقرار والحفاظ على السلام وجهود إعادة بناء العراق.

وذكر البيان أيضاً أن البابا تحدث عن أهمية المجتمع المسيحي في العراق وأهمية حصوله على نفس الحقوق التي تتمتع بها مختلف مكونات وأطياف الشعب العراقي.

من جهته ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن الكاظمي "شكر البابا على حسن الاستقبال مشيداً بزيارته التاريخية إلى العراق وما انطوت عليه من رسائل دعم..".

وكان الحبر الأعظم التقى بالكاظمي خلال زيارته التي قام بها إلى العراق في آذار/مارس الفائت، والتي هدف من خلالها إلى الدعوة للحوار ودعم الطائفة المسيحية التي تتناقص أعدادها في البلاد التي مزّقتها الحرب.

وكان الكاظمي التقى برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي سابقاً صباح الجمعة، قادماً من بروكسل حيث التقى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي.