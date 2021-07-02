شاهد: اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين بعد صلاة الجمعة في حي سلوان

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين عقب صلاة الجمعة في حي سلوان الذي تقطنه أغلبية عربية، بالقدس الشرقية.

وقال الشاب رأفت بسبوس، سائق شاحنة فلسطيني "اليوم، قمنا بأداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام في حي البستان ليصل صوتنا إلى الجميع ونؤكد رفضنا للإجراءات التي تقوم بها بلدية الاحتلال وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدنا، بما في ذلك هدم المنازل وتهجير سكان حي بطن الهوى وجميع المخططات المتعلقة ببلدة سلوان".

من جانبه، قال سمير رويدي، عضو في لجنة حي البستان في سلوان "الحمد لله عندما انتهينا من الصلاة، العديد من الاشخاص كانوا عائدين إلى منازلهم، وبدأت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تتساقط علينا بلا سبب. الصحافة كانت موجودة. هذا ما حدث اليوم. نحن صامدون حتى لو قاموا بضربنا، قاموا بضربنا وبتعكير الوضع، ثم غادروا ليقولوا لنا أنهم موجودون هنا".

وعلى غرار حي الشيخ جراح، يواجه الفلسطينيون في حي سلوان خطر تعرض منازلهم للهدم أو المصادرة على يد القوات الإسرائيلية، التي تعتزم إقامة حديقة أثرية محل منازل الفلسطينيين.