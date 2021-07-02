شاهد: في "تياترو كولون" في بوينس أيرس.. استعدادات الافتتاح على قدم وساق والثريا حاضرة في مكانها

نصبت الثريا الكبرى في دار الأوبرا الرئيسيّة في مدينة بوينس أيرس، عاصمة الأرجنتين، قبل أيام من فتح أبوابها مجددا أمام الزوار.
ويصل وزن الثريا حوالي 1300 كيلوغرام وهي مؤلفة من 735 مصباحًا.
وتعد دار الأوبرا المعروفة بـ "تياترو كولون" أو "مسرح كولون" واحدة من أفضل الصالات في العالم.
ورفعت الثريا الكبرى في القاعة الرئيسية، وهي محاطة بلوحات جدارية للرسام الأرجنتيني راؤول سولدي.
أضيئت للمرة الأولى في 25 مايو/أيار 1908، أي في يوم الافتتاح الذي تم على أنغام أوبرا عايدة للمؤلف الموسيقي جوزيبي فيردي.
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