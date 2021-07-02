مدير منظمة الصحة العالمية: العالم يمر بـ "مرحلة خطيرة" بسبب متحورة دلتا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن العالم اليوم يمر ب"مرحلة خطيرة" جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا الجديد، الأسرع انتشارا، وصلت إلى ما يقرب من 100 دولة.

وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السلالة الجديدة التي تعد أشد فتكا، وظهرت للمرة الأولى في الهند، مستمرة في التطور والتحور، وباتت السلالة الأكثر انتشارا في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية.

وقال تيدروس "طالبت قادة العالم بضمان تطعيم 70 بالمئة من المواطنين في كل بلد، بحلول نهاية تموز/يوليو من العام المقبل"، مشيرًا إلى أن ذلك سينهي فعليا المرحلة الحادة من الوباء.

وأشار تيدروس إلى أنه تم تقديم 3 مليارات جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وحصلت الدول الفقيرة على 2 بالمئة فقط من اللقاحات التي تم توزيعها على مستوى العالم.

وبالرغم من أن الدول الغنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا تعهدت بالتبرع بمليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للدول الفقيرة، تقدر منظمة الصحة العالمية أننا نحتاج إلى 11 مليار جرعة لتحصين العالم.