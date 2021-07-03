شاهد: السيسي يفتتح قاعدة "3 يوليو" البحرية غربي الساحل المصري

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي مراسم الافتتاح في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. وقام السيسي برفع العلم المصري على قاعدة "3 يوليو" التي تقع بمنطقة جرجوب في محافظة مرسى مطروح وتبلغ مساحتها عشرة ملايين متر مربع.

ويأتي افتتاح القاعدة بالتزامن مع مرور ثمانية أعوام على اطاحة الجيش بقيادة السيسي آنذاك، الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي من الحكم بعد ما خرج ملايين من المصريين في شوارع البلاد يطالبون بذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إنها "أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي".

وأضاف البيان أن من بين مهام القاعدة، أيضا "تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية".

ونقل موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية أن القاعدة تشمل "74 منشأة، بالإضافة إلى مهبط طائرات (..) فضلاً عن رصيف حربي بطول ألف متر وعمق 14 مترا".

وتفقد السيسي، وفق ما نقل التلفزيون، الوحدات البحرية في القاعدة وصعد على متن إحدى الفرقاطات المصرية.