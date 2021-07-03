إعلام إسرائيل يؤكد نقلا عن مسؤولين دفاعيين إصابة سفينة شحن يملكها إسرئيليون

ذكرت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت سفينة شحن يملكها إسرائيليون يوم السبت بينما كانت في طريقها من جدة إلى الإمارات.

وقالت القناة نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إن طاقم السفينة لم يصب بأذى ولم تلحق أي أضرار بالغة بالسفينة. وكانت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران قد ذكرت في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.

ومن جهتها، ذكرت قناة "كان11" الإسرائيلية الحكومية أن السفينة ليست مُسجّلة إسرائيلية، مشيرة إلى أن التقديرات الإسرائيلية لم يتم اسبعاد احتمال أن يكون الإيرانيون هم من الطرف الذي يقف وراء الاستهداف.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن مالك السفينة هو رجل الأعمال الإسرائيلي، إيال عوفر، هذا ولم يصدر، حتى الآن، ردا إسرائيليا رسميا على الحادث.

والجدير بالذكر أن "قناة 12" العبرية كانت نشرت في أواخر شهر آذار/مارس الماضي تقريراً أكد أن سفينة شحن إسرائيلية أصيبت بصاروخ إيراني في بحر العرب، خلال رحلة كانت تقوم بها باتجاه الهند.

وبحسب التقرير كانت السفينة المملوكة من قبل مجموعة "XT Management" التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي إيهود أنجيل، في رحلة من تنزانيا إلى الهند عندما أصابها الصاروخ، هذا ويقع مقر الشركة المالكة في حيفا، واتُخذ القرار بمتابعة الرحلة بحسب ما ذكر التقرير، على أن يتم تقييم الأضرار في الهند.