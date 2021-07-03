شاهد: وردٌ وشموع على ضريح مغني الروك جيم موريسون في الذكرى الـ50 لرحيله

في الثالث من شهر تموز/يوليو من كل عام، ومنذ خمسين عاماً، يتوجه معجبو مغني الروك الأمريكي الشهير جيم موريسون إلى ضريحه في مقبرة بير لاشيز في العاصمة الفرنسية باريس، لوضع الورد وإضاءة الشموع على قبره.
وكان موريسون الذي قاد فرقة "ذي دورز" رحل عن عالمنا ولم يكن عمره قد تجاوز 27 عاماً، هذا الرحيل الذي اعتبره مؤرخو الفن مؤشراً على نهاية عهد التفاؤل الذي تسّيد عالم الموسيقى في ستينيات القرن الماضي.
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