واصل رجال الإنقاذ اليابانيّون في وقت مبكر الأحد، تحت المطر، عمليّات البحث عن مفقودين في أعقاب كارثة انزلاق تربة في بلدة أتامي الساحليّة.

وقال مسؤول في المنطقة لوكالة فرانس برس: "استأنفنا عمليّات الإنقاذ في الصباح الباكر من يوم الأحد بحوالى ألف مسعف، بينهم 140 جنديًا. ونحن نبذل قصارى جهدنا للبحث عن الناجين في أسرع وقت ممكن، في وقتٍ ننفّذ العملية بحذر شديد لأنّ هطول المطر متواصل".