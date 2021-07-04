فرنسا تعلن إنقاذ 78 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور المانش باتجاه بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت 78 مهاجرا في مضيق با-دو-كاليه الأحد واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم عبور قناة المانش للوصول إلى السواحل البريطانية.

أُبلغت أجهزة الإنقاذ الفرنسية في البداية أن قارب المهاجرين كان يواجه صعوبات في منطقة ديك قبالة دانكيرك (شمال فرنسا)، وفق بيان اصدرته الدائرة البحرية للقناة وبحر الشمال.

وأنقذ 35 راكبا، وبينهم خمس نساء وستة أطفال، ونقلوا إلى ميناء كاليه (شمال) قرابة الساعة العاشرة (08,00 ت غ).

كما جرى إنقاذ 43 مهاجرا آخرين قبالة ساحل توكيه (شمال) بينهم "سبعة مرضى يبدو أنهم يعانون من آفات جلدية"، ونقلوا إلى ميناء بولوني-سور-مير القريب. وقد اعتنت بهم أجهزة الطوارئ المحلية والشرطة.

ويرتفع بذلك عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في مضيق با-دو-كاليه إلى 236 منذ الجمعة.

ومنذ نهاية عام 2018، زادت عمليات العبور غير القانوني للقناة من مهاجرين يسعون للوصول إلى المملكة المتحدة رغم التحذيرات المتكررة من السلطات لجهة الخطر المرتبط بكثافة حركة مرور السفن والتيارات المائية القوية وانخفاض درجة حرارة البحر.

وسجلت في عام 2020 أكثر من 9500 عملية عبور أو محاولة عبور، أي أربع مرات أكثر من عام 2019، وفق تقرير صادر عن الدائرة البحرية. وتوفي ستة اشخاص واختفى ثلاثة، فيما توفي أربعة فقط عام 2019.