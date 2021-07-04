إسرائيل: حكمٌ بالسجن على الشابّة المقدسية ياسمين جابر بتهمة التخابر مع حزب الله

أصدرت محكمةٌ إسرائيلية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن بحق شابّة عربية من سكّان البلدة القديمة بالقدس الشرقية بتهمة التخابر مع حزب الله اللبناني.

وأوضحت صحيفة "ذا تايم أف إسرائيل" أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت حكماً بالسجن مدّة عامين ونصف العام بحق الشابّة ياسمين جابر التي تمّ اعتقالها العام الماضي أثناء عملها في "مكتبة إسرائيل الوطنية".

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي، نشر العام الماضي بياناً ذكر فيه أنه أجرى مع جهاز الشرطة تحقيقاً مشتركاً حول "نشاط لفيلق القدس الإيراني وحزب الله في إسرائيل لتجنيد عملاء إسرائيليين وفلسطينيين بغية قيامهم بعمليات إرهابية في إسرائيل"، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان أنه أثناء التحقيق تمّ اعتقال مواطنة تدعى ياسمين جابر من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية للاشتباه بتخابرها مع حزب الله اللبناني، موضحاً أنه تمّ اعتقالها أثناء عملها في المكتبة الوطنية بالقدس في العشرين من شهر آب/أغسطس الماضي، كما تم اعتقال معارف لها من سكان القدس الشرقية ورام الله للاشتباه بانخراطهم ضمن خلية تقودها جابر.

وقال البيان: إن حزب الله عمل على تجنيد ياسمين جابر خلال مشاركتها في مؤتمر بلبنان في العام 2015، وأضاف أنه بعد أن تم تجنيدها أخذت تتواصل مع حزب الله من خلال مراسلات مشفّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زاعماً أن ياسمين التقت مع مجنديها في تركيا، حيث تم توضيح طبيعة المهام الموكلة إليها والتي تتركز حول تشكيل خلية تحت إمرتها، على حد زعم البيان الذي نشرته "ذا تايم أف إسرائيل" في الثامن عشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.