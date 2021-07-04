السفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 203 مهاجرين في مياه البحر المتوسط

أعلنت منظمة "اس.او.اس المتوسط" الأحد أن السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لها أنقذت 203 مهاجرين مؤخرا في البحر المتوسط، وذلك بعدما أغاثت 44 شخصا الخميس.

وقال متحدّث باسم المنظمة إن "أوشن فايكينغ" نفّذت منذ الخميس ثلاث عمليات إغاثة أنقذت خلالها أربعة مراكب وما مجموعه 203 شخصا بينهم تسع نساء و67 قاصرا.

ونُفّذت عمليات الإغاثة هذه في منطقة البحث والإنقاذ المالطية قبالة السواحل الليبية وشملت ثلاثة مراكب خشبية ومركبا مصنوعا من الألياف الزجاجية كان يعاني من تسرّب للمياه.

وتنوّعت جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم بين ليبيين وجنوب سودانيين ومصريين وغامبيين وتونسيين وسوريين.

وفي الأول من أيار/مايو أنزلت "أوشن فايكينغ" في صقلية 236 مهاجرا انقذتهم في البحر.

ثم أمضت السفينة أسابيع عدة في حوض جاف في نابولي للصيانة إلى أن عاوت الإبحار الأحد الى مرسيليا (جنوب).

ومؤخرا وجّهت الأمم المتحدة انتقادات إلى ليبيا والاتحاد الأوروبي، وطالبتهما بإدخال إصلاحات على قواعد عمليات البحث والإنقاذ، مشدّدة على أن الممارسات الحالية تحرم المهاجرين حقوقهم وتنتهك كراماتهم إن لم تسلبهم حياتهم.

ومنذ مطلع العام 2021، قضى 866 مهاجرا في مياه المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد منظمة "اس.او.اس المتوسط" أنها أنقذت أكثر من 30 ألف شخص منذ شباط/فبراير 2016، بواسطة السفينة "أكواريوس" ومن ثم السفينة "أوشن فايكينغ".