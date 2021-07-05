ثعبان ضخم يتسسل عبر أنابيب الصرف ويرعب نمساوياً جالساً في المرحاض

تحول صباح نمساوي إلى كابوس يوم الإثنين عندما تسلل ثعبان "أصلة" (Boa) عبر أنابيب الصرف في منزله، وفاجأه بعضة مباغتة أثناء جلوسه بسلام على كرسي المرحاض.

التفت الرجل البالغ من العمر 65 عاماً ويسكن في مدينة غراتس في ذهول ليجد ثعباناً طوله 1.6 متر حيث كان جالساً، وفقا لرواية الشرطة المحلية في إقليم ستيريا.

الثعبان من نوع خانق غير سام موطنه الأصلي آسيا وقد يصل طوله إلى تسعة أمتار، وتعتقد الشرطة أنه فر من شقة أحد الجيران وتسلل إلى المرحاض عبر الأنابيب لكن لم يتضح على وجه الدقة المسار الذي سلكه.

وتواصلت خدمات الطوارئ مع خبير زواحف أزال الثعبان وأعاده لمالكه بينما تلقى الضحية علاجاً في المستشفى من إصابات طفيفة.