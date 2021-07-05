إنجلترا تترقب خطة جونسون لرفع آخر قيود كورونا

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين عن الخطوة الأخيرة في تخفيف القيود السارية لاحتواء فيروس كورونا في إنجلترا بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والكمامات والعمل من المنزل.

وكان مقرّراً رفع تلك القيود في 21 يونيو - حزيران، غير أنّ هذا الموعد أرجئ شهراً بسبب انتشار المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تمثّل حاليّاً غالبيّة حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتّحدة.

فبعد فرض أشد القيود إرهاقا في تاريخ بريطانيا في وقت السلم لمكافحة الفيروس، يتأهب جونسون لرفع معظم القيود في إنجلترا يوم 19 يوليو - تموز بقرار نهائي من المقرر أن يصدر يوم 12 يوليو - تموز.

وقالت الحكومة إن البيانات تشير إلى أن الحالات ستواصل الزيادة مع تخفيف القيود غير أن برنامج التطعيم أدى إلى تراجع الضغط على المستشفيات وحالات الوفاة.

ومن المتوقع أن يقول جونسون إن على الناس الاعتياد على معايشة مرض كوفيد-19 مثل الإنفلونزا أي سيستمر الاضطرار لدخول المستشفى والإصابات الخطيرة والوفيات لكن بمعدلات أقل بكثير مما كان عليه الحال قبل حملة التطعيم الواسعة.

وتُلمّح الحكومة منذ أيّام عدّة إلى نيّتها التخلّي خصوصاً عن إلزاميّة وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدّة بعض الأكاديميّين الذين يقدّمون المشورة للحكومة.

ودعت الجمعيّة الطبّية البريطانيّة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيّام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يوميّة.

وسجلت بريطانيا سابع أعلى رقم للوفيات في العالم جراء الإصابة بكوفيد-19 وواجه جونسون انتقادات لقراراته فيما يتعلق بتوقيت فترات الإغلاق الثلاثة التي طبقتها إنجلترا.

غير أن الإقبال على التطعيم في بريطانيا كان كبيرا إذ تلقى 86 في المئة من البالغين جرعة أولى وحصل 64 في المئة منهم على جرعتين حتى يوم الأحد وفقا لبيانات الحكومة.