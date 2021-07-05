شاهد: مسابقة قص العشب في البوسنة... تراث ثقافي مسجل على قائمة اليونيسكو

يشارك عشرات الرجال في مسابقة قص العشب على هضبة كوبريس في جنوب غرب البوسنة. يتم تنظيم هذه المسابقة التقليدية منذ أكثر من 250 عامًا، وقد تم إدراجها في نهاية العام 2020 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو.

يجمع الحدث بين قصاصي العشب من مناطق ومجتمعات مختلفة في البوسنة. هذا النشاط الفلاحي التقليدي يحظى أيضًا بشعبية كبيرة في دول البلقان الأخرى، لأنه الأقدم من نوعه.

تقام المسابقة كل عام في شهر يوليو- تموز، وعادة ما ينظم هذا الحدث التقليدي في أول يوم أحد من الشهر.

تتضمن مسابقة القص اليدوي للعشب بالمنجل المصنوع يدويًا في ورش العمل المحلية، ويطلب كل مشارك أن يرتدي الزي التقليدي لقريته أو مجتمعه وقص ما مساحته 350 مترًا مربعًا من العشب.

يقوم الحكام بتقييم الوقت الذي استغرقه كل مشارك وفحص تقنية قص العشب وجمال الميدان بعد العملية. تتطلب عملية قص العشب بالمنجل التقليدي قوة وتقنية خاصة.

تعد الزراعة وتربية المواشي، محور الاقتصاد في هذه المنطقة التي تقع على ارتفاع 1200 متر. ويتنافس الرجال بداية من سن الـ 18 على نشاط قص العشب الذي يتم نقله من الآباء إلى الأبناء داخل الأسر البوسنية الريفية.