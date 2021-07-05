أمير الكويت خضع لفحوصات طبية "تكللت بالنجاح"

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح خضع لفحوصات طبية "تكللت بالنجاح". ولم يتم الإفصاح عن معلومات إضافية عن حالته الصحية ولكنها وصفت بـ"المعتادة".

وذكر الديوان الملكي في بيان أن أمير الكويت البالغ من العمر 83 عاماً، أبلغ ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح عبر الهاتف أن الفحوصات الطبية`` المعتادة سارت على ما يرام وستستمر.

وتولى الشيخ نواف السلطة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط في سبتمبر/أيلول 2020 بعد وفاة أخيه غير الشقيق الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وفي وقت سابق من هذا العام، سافر الشيخ نواف إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية، مما أثار العديد من التكهنات والتساؤلات حول حالته الصحية. وأشادت الحكومة بعودته والاختبارات الناجحة دون الخوض في تفاصيل.