رغم تلقيه جرعة من لقاح أسترازينيكا.. إدخال رئيس وزراء لوكسمبورغ المستشفى عقب إصابته بكوفيد-19

أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل نُقل إلى المستشفى الأحد وسيخضع للمراقبة بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.

وذكر بيان الحكومة أن بيتل البالغ 48 عاما سيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي.

وبدأ بيتيل في 27 حزيران/يونيو حجرا صحيا استمر عشرة أيام، بعد أقل من يومين من حضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي من القادة الأوروبيين ال26 الذين حضروا القمة.

وكان رئيس وزراء لوكسمبورغ قد تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا في 6 أيار/مايو.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 630 ألفا زيادة في الإصابات في الأيام العشرة الأخيرة، وتأكدت إصابة 136 شخصا بفيروس كورونا السبت، وهو مستوى سُجل آخر مرة منتصف أيار/مايو.