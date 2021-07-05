استؤنفت الإثنين عمليّات البحث في بلدة أتامي الساحليّة وسط اليابان في أعقاب كارثة انزلاق التربة، فيما تسود حالة من الترقب بشأن مصير عشرات الأشخاص الذين لا تتوافر لدى السلطات المحلّية أيّ معلومات عنهم. ويستخدم الجنود وعمال الإنقاذ عصي خاصة وجرافات للتنقل وسط الوحل والتخلص من أكوام الحطام.

وتأكّد حتى الآن مصرع ثلاثة أشخاص، غير أنّ حصيلة الضحايا لا تزال غير نهائيّة.

وأعلن رسميّاً نحو 20 شخصاً في عداد المفقودين، لكن بعد 48 ساعة على المأساة، ما زال المسؤولون المحلّيون يبذلون قصارى جهدهم لتحديد مصير عشرات الأشخاص الآخرين من أصل 215 شخصاً كانوا على ما يبدو موجودين في المنطقة المتضرّرة وقت وقوع الكارثة.