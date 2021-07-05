فيديو | انفجار في منشأة كيميائية في بانكوك وإجلاء آلاف السكان

قال مسؤولون في تايلاند إن السلطات تجلي الآلاف على مشارف العاصمة بانكوك يوم الإثنين، بينما يستمر رجال الإطفاء في مكافحة حرائق مستمرة منذ ساعات، بعد انفجار في مصنع أسفر عن مقتل أحد المنقذين وإصابة 29 شخصاً.

وقالت السلطة المسؤولة عن التعامل مع الكوارث إن 70 منزلاً تعرضت لأضرار، وإن مكافحة النيران لا تزال مستمرة رغم مرور 15 ساعة على الانفجار بإقليم ساموت براكان، في الساعات الأولى من صباح الإثنين بتوقيت تايلاند.

ولم يُعرف بعد سبب الانفجار في المصنع المملوك لتايوانيين. وتجلي السلطات السكان في المنطقة على نطاق خمسة كيلومترات من المصنع كإجراء احترازي.

والمصنع الذي يعمل منذ 32 عاماً ينتج رغوة البوليسترين، وهذا يعني أنه يحتوي على مواد كيماوية سريعة الاشتعال وتتحول إلى مواد سامة إذا ما تمّ تسخينها.