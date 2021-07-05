فيديو | غرف في منارات فرنسية للإيجار بعد تجديدها

تم تحويل عدة منارات على ساحل جهة بريطانيا الفرنسية شمال غربي البلاد إلى أماكن مبيت وإفطار، يتم فيها الترحيب بعشاق البحر والأزواج الرومنسيين وأولئك الذين يبحثون عن الإثارة لمشاهدة عاصفة من ارتفاع 30 متراً فوق سطح البحر.

في منطقة "إيل فيرج" حيث توجد إحدى تلك المنارات، تتسلق المرشدة ماغالي كاساديمون المنارة الأولى، التي يمكن تأجيرها في المنطقة، وتقول: "من هنا سنصعد مدرج المنارة القديمة، حيث يمكننا أن نتمتع بزاوية نظر تقدر بنحو 360 درجة للساحل ولمصبات الأنهار، ما يمكن الناس الوافدين من التمتع أيضاً برؤية شروق الشمس وغروبها.

لقد أصبحت المنارة في "إيل فيرج" نزلاً بطابع تراثي يمكن استئجاره، كما توجد منارة ثانية في المنطقة ذاتها وهي مفتوحة للزوار أيضاً، وهي أعلى منارة في أوروبا.

أما مالكة منارة "كيربل" فاليري بيرجورون، فتقول إن العواصف التي تحدث في المنطقة تجذب هي أيضاً الزوار، إلى جانب ظاهرة المد والعواصف. وتوضح فاليري أنه على سبيل المثال ستكون هناك هذا العام عاصفة أليكس في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وقد تلقت مالكة المنارة مكالمات هاتفية من أشخاص يسألونها إذا كان متاحا أن يأتوا إلى المنارة، حتى يعيشوا لحظة هبوب العاصفة، لأنهم يتوقعون أن تكون مذهلة، وهي كذلك بالفعل، بحسب برجورون.