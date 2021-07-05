شاهد | ثوران بركاني على بعد كيلومترات قليلة من حقل غاز في بحر قزوين

نشرت السلطات في أذربيجان مقطع مصور يظهر ثوراناً بركانياً، بعد ساعات من انتشار العديد من الصور والفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اندلاع حريق ضخم في بحر قزوين قبالة سواحل أذربيجان.

ويظهر المشهد المصور تصاعد أعمدة دخان أسود وارتفاع ألسنة اللهب لأمتار في السماء.

وذكرت مؤسسة النفط والغاز الحكومية في أذربيجان"سوكار"، أن الحريق الذي اندلع في الحقل، ويعد ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في الدولة ناجم عن ثوران بركان طيني في جزيرة داشلي، في بحر قزوين.

وأضافت أن أياً من محطات الطاقة لم تتضرر ولم يصب أحد بأذى.

وقال إبراهيم أحمدوك المتحدث باسم شركة "سوكار" الحكومية، إن الانفجار وقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من حقل أوميد للغاز الذي يبعد 75 كيلومترا قبالة ساحل العاصمة الأذرية باكو.

ويوجد حوالي 400 من أصل 1000 بركان في العالم في أذربيجان.