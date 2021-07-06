فكّ رسائل مشفرة يؤدي إلى إيقاف 750 شخصاً وضبط أطنان من المخدرات في ألمانيا

أوقفت السلطات الأمنية الألمانية أكثر من 750 شخصاً، وصادرت كميات كبيرة من المخدرات، قادت إليها بيانات محادثات مكثفة أجريت عبر الهواتف المحمولة المشفرة.

وقد تركزت التحقيقات التي بدأت في أبريل/نيسان 2020 وشارك فيها مسؤولون فرنسيون وهولنديون، على بيانات مستخدمي مزود "إنكروتشات" الذين تورطوا في تجارة المخدرات، بحسب بيان لممثلي الادعاء الألماني والمكتب الفدرالي لشرطة مكافحة الجريمة.

وقد تم الحصول على بيانات "إنكروتشات" في سياق تحقيق فرنسي، بحسب جوليا بوسفيلر، المدعية العامة لفرانكفورت، مبينة أن السلطات فرنسية شكلت مع السلطات الهولندية فريق تحقيق مشترك، تمكنوا بفضله من فك تشفير البيانات، وهو ما مكنهم من قراءة مضامين المراسلات بين مستخدمي هواتف "إنكروتشات".

وأفضت مداهمات الشرطة الألمانية وفق السلطات، إلى مصادرة 3.5 أطنان من القنب، ونحو 320 كيلوغراماً من المخدرات الاصطناعية، وأكثر من 125 ألف حبة من حبوب "إكتاسي"، و400 كيلوغرام من الكوكايين، و10 كيلوغرامات من الهيروين.

كما صادرت الشرطة 310 قطعة سلاح، وأكثر من 12 ألف طلقة، وأصول بقيمة 168 مليون يورو. ويوجد بحسب السلطات كثير من الأشخاص رهن الاحتجاز في انتظار محاكمتهم، في وقت يتم التحقق من البيانات لمعرفة إذا كانت كافية لإصدار لائحة اتهام.