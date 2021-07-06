فيديو | استمرار الجهود لإخماء الحرائق في جبال الأوراس الجزائرية

نشب حرائق في جبال الأوراس، تحديداً في غابة عين ميمون في ولاية خنشلة، في شمال شرقي الجزائر، مما دفع السلطات المعنية لإرسال فرق الإطفاء وقوات أمنية إلى المنطفة للعمل على إجلاء العائلات المقيمة في محيط الحريق.

وتعمل فرق الإنقاذ التي تضم نحو 200 رجل إطفاء إضافة إلى عناصر الدرك ومتطوعين على إخماد النيران التي التهمت مساحات شاسعة من الأراضي. وفي العديد من الأوقات، قد يؤدي إهمال بعض الأشخاص إلى نشوب حرائق ضخمة ويكون لهذه الحرائق عواقب وخيمة على النظام البيئي للغابات.

وتضم هذه الغابة آلاف الأشجار المتنوعة حسب ما أفادت إدارة الدفاع المدني في ولاية خنشلة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكانت السلطات قد أوقفت في 2020 عدة أشخاص أضرموا حرائق عمدا، وفي تلك السنة أتت النيران على نحو 44 ألف هكتار.

وتضم الجزائر وهي أكبر دول إفريقية 4.1 ملايين هكتار من الغابات فقط، مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1.76 بالمئة ويشهد البلد سنوياً حرائق غابات.

وتنسب الحرائق المتزايدة التي يشهدها العالم إلى ظواهر مختلفة توقعها العلماء بسبب الاحترار المناخي. ويشكل ارتفاع الحرارة وتواتر موجات الحرّ، وتراجع نسبة المتساقطات في بعض المناطق ما يؤدي إلى التصحر.