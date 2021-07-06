فيديو | طالبان تنشر تسجيلاً "يوثق استسلام" جنود من الجيش الأفغاني

نشرت حركة طالبان المسلحة الأفغانية تسجيلاً مصوراً زعمت أنه يوثق لحظات استسلام جنود أفغان في ولاية بغلان.

وقالت الحركة إن المقطع المصور، الذي يُظهر مجموعة من الرجال في ملابس مموهة يستقبلهم آخرون بملابس مدنية، التقط في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

تسببت انتصارات طالبان المتلاحقة شمالي أفغانستان في إغلاق بعض الدول لقنصلياتها هناك، بينما استدعت طاجيكستان جنود الاحتياط لتعزيز حدودها الجنوبية، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير الثلاثاء.

وتشير تقارير إلى أن ما يقارب ألف جندي أفغاني قد فروا بسبب تقدم مقاتلي طالبان نحو الحدود مع طاجيكستان.

حققت الحركة المسلحة انتصارات إقليمية كبيرة منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي ولكنها لا تزال بعيدة من العاصمة. جاء ذلك عقب إعلان الرئيس جو بايدن سحب آخر القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في أفغانستان البالغ عددهم ما بين 2500 إلى 3500 جندي أمريكي و7000 جندي من حلفاء الناتو بحلول شهر أغسطس- آب المقبل.

وغادرت معظم القوات الأجنبية المتمركزة في أفغانستان بالفعل، قبل الموعد النهائي المعلن في سبتمبر/ أيلول.

ولا يتوقع أن يكتمل الانسحاب قبل نهاية أغسطس - أب ولكن إلى غاية التوصل إلى اتفاق حول كيفية حماية مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.