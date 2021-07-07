إندونيسيا توسع نطاق القيود المفروضة لمواجهة سلالة دلتا والحكومة تقول إن الأسوأ في الطريق

قررت إندونيسيا الأربعاء توسيع نطاق القيود المفروضة على المستوى الوطني لمواجهة أقوى موجة من انتشار كوفيد-19 حتى الآن فيما حذرت الحكومة من أن الأسوأ آت.

ستطبق الاجراءات الجديدة على عشرات المدن وتمتد من جزيرة سومطرة في غرب البلاد الى أقصى الشرق في بابوا فيما تنتشر المتحورة دلتا في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقال الوزير أرلانغا هارتارتو إن "الإصابات ترتفع أيضا في مناطق أخرى ويجب أن نولي انتباها لقدرات المستشفيات" هناك مضيفا أن "الحكومة قررت توسيع القيود" حتى 20 تموز/يوليو.

وقد سجّلت إندونيسيا الثلاثاء حصيلة يومية قياسية للوفيات بكوفيد بلغت 728 حالة فيما ترزح المستشفيات تحت وطأة موجة الوباء الأكثر فتكا حتى الآن.

وأعلنت جاكرتا أنها ستتلقى حوالي 10 آلاف جهاز مكثّف للأكسجين من سنغافورة. كذلك، تتواصل السلطات مع دول بينها الصين للحصول على المساعدة.

وطلبت السلطات الإندونيسية الإثنين أيضا إرسال كل كميات الأكسجين المتوافرة إلى المستشفيات التي تعج بمرضى كوفيد. وطلب من منتجي الأكسجين تحويل مخزونهم إلى القطاع الخاص.