شاهد: "أشباح" في شوارع إندونيسيا لتحذير المواطنين من مخاطر كورونا

أطلقت الشرطة الإندونيسية حملة فريدة من نوعها لإخافة الناس وحثهم على احترام القواعد المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتدى بعض العاملين بالحملة أزياء أشباح ووقفوا في الشوارع بجانب توابيت خشبية أمام المارة للتوعية بمخاطر الإصابة بالفيروس القاتل.

وقال شرطي إندونيسي لوسائل الإعلام: "من خلال إظهار هذه الأشباح والتوابيت، يجب أن يفهم الناس أن الفيروس لا يزال موجودا. لذا يرجى الالتزام بالقواعد. هذه الأشباح هي لإظهار ضحايا كوفيد-19".

وسجلت 31189 إصابة جديدة و728 وفاة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في ارتفاع قياسي للإصابات والوفيات اليومية. وسجلت البلاد مليونين و345018 إصابة و61868 وفاة منذ بدء الجائحة.