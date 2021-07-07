جو بايدن سيستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني في واشنطن في تموز-يوليو

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيستقبل ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني في واشنطن في التاسع عشر من تموز/يوليو، مع عقيلته الملكة رانيا وولي العهد، الأمير حسين.

وبحسب ما جاء في بيان نشر في موقع البيت الأبيض، إن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين الولايات المتحدة والأردن، التي تعتبرها واشنطن شريكاً أمنياً أساسياً وحليفاً لها.

ويضيف البيان أن الزيارة ستمثل فرصة للنقاش في مسائل عدة يواجهها الشرق الأوسط ودور الأردن في تعزيز السلام و"الترويج للاستقرار في المنطقة"، على أن يبحث الطرفان فرصاً اقتصادية أيضاً ستكون "في غاية الأهمية لمستقبل الأردن".