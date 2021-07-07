شاهد: عرض عسكري لـ2500 مقاتل سوري انضموا إلى لواء مدعوم من أنقرة

قدم نحو 2500 مقاتل سوريين مدعومين من قبل تركيا استعراضاً عسكرياً بالقرب من مدينة عفرين الشمالية، بعدما أنهوا شهرين من التدريبات بالقرب من الحدود التركية-السورية.

وتجول المسلحون على ظهر دوريات مؤللة ومجوعات راجلة وقادوا الدراجات النارية رافعين صور مقاتلين سابقين قضوا في النزاع السوري الذي بدأ منذ عشر سنوات.

والعناصر الـ2500 التحقوا مؤخراً بلواء السلطان سليمان شاه الذي تم تأسيسه في 2016، ويشكل جزءاً من "الجيش الوطني السوري" المدعوم من قبل تركيا.

ويقول جمال شعبان أحد المسؤولين العسكريين في اللواء "درّبنا 2500 مقاتل من اللواء على استخدام الأسلحة والتكيتكات العسكرية وهؤلاء سيتم إرسالهم إلى نقاط متقدمة على الجبهات مع النظام السوري وحزب العمال الكردستاني".

وأشار أحد المدربين إلى أن العناصر الجدد خضعوا لتدريبات عسكرية على "الاقتحام وعلى الثبات في المعركة وإن شاء الله على قتال النظام في الأيام المقبلة" مضيفاً أن الهدف تحرير المناطق التي استعادتها القوات الحكومية.