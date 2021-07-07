برنامج "عطلة ولقاح" في جزيرة غوام الأميركية يستقطب مئات السياح من تايوان

يستعد أكثر من 170 سائحاً من تايوان، للتوجه إلى جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ، بعد أن ارتدوا الملابس الواقية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

هذه الخطوة، تأتي كجزء من البرنامج السياحي الجديد الذي قدمته جزيرة غوام بهدف إعادة إحياء اقتصادها المنهك جراء جائحة كورونا.

وتحت عنوان "فاكيشن أند فاكسينايشن" أو "عطلة ولقاح"، أطلقت غوام هذا البرنامج لتشجيع السياح وتحديدا المواطنين الأميركيين من آسيا والمحيط الهادئ للقدوم وقضاء عطلة الصيف في الجزيرة. هذا ويمكن لحاملي الجنسيات الأخرى الانضمام والاستفادة من البرنامج.

ووفقا لمكتب الزوار في غوام الواقعة في مجموعة جزر ماريانا، يمكن للمسافرين الحصول على اللقاح في اليوم التالي من وصولهم والتجول بحرية في البلاد بعد ذلك.

ونجحت غوام التي تعتبر السياحة محركاً اقتصاديا أساسياً، بالحد من أعداد المصابين بفيروس كورونا. ويعد برنامج التطعيم المعتمد في الجزيرة من أكثر البرامج فعالية في المنطقة.

ويمكن للمشاركين في البرنامج الاختيار بين لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون. ومن بين اللقاحات التي ذكرت، يتوفر لقاح موديرنا فقط في تايوان، وتكافح الجزيرة لتأمين إمدادات كافية من اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة، إن تسعة بالمئة فقط من سكان تايوان البالغ عددهم 23.5 مليون شخص حصلوا على اللقاح حتى يوم الخميس.

ونوهت شركة "ليون ترافيل"، "ليون للسفريات"، وهي واحدة من أكبر الشركات التي تنظم الرحلات السياحية في تايوان، أنه تم بيع جميع التذاكر التي توفر باقة فريدة من العروض إلى غوام اعتبارًا من 6 يوليو/تموز.

وتغطي هذه الباقات، الرحلات الجوية والفنادق، بأسعار تبدأ من 45900 دولار تايواني (1530 دولاراً أميركيا)، باستثناء تكلفة اختبارات كوفيد-19.

هذا وتقدم الشركة أيضاً رحلات لمدة سبعة أيام و 22 يوماً وتتوقع عائداً قدره 140 مليون دولار تايواني إذا تم حجز الباقات بالكامل.

وقالت شركة "ليون ترافيل" في بيان أصدرته "سنناقش مع شركات الطيران إمكانية تشغيل رحلتين إضافيتين في 26 يوليو/تموز و12 أغسطس/أب لتلبية الطلب المتزايد في السوق".

وتلقت تايوان في وقت سابق 726000 جرعة من لقاح فيروس كورونا. قبل أن تتلقى قبل أسبوعين 2.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا تبرعت بها الولايات المتحدة لتايوان، و 1.24 مليون جرعة من اليابان.

واتهمت تساي إنغ-وين رئيسة تايوان الصين بأنها تقف حجر عثرة أمام الحصول على لقاحات فايزر - بيونتيك من ألمانيا، في الوقت الذي تواجه فيه تايوان ارتفاعًا مفاجئًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.