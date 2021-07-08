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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: تصاعد الدخان إثر حريق تسبب به انفجار في سفينة حاويات بميناء دبي

بقلم:  أ ف ب
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أعمدة من الدخان تتصاعد إثر انفجار في سفينة حاويات كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي
أعمدة من الدخان تتصاعد إثر انفجار في سفينة حاويات كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي   -   حقوق النشر  AFP
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نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقاطع مصورة من الجو تظهر أعمدة من الدخان تتصاعد إثر انفجار في سفينة حاويات كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي، وهو ما تسبب بحريق هائل شب في أحد أكثر موانئ العالم ازدحاما، وموجة صدمة شعر بها سكان في دبي في العديد من مناطق الإمارة، وبينها أحياء تبعد بضعة كيلومترات عن الميناء.

وذكر أنّ التقارير الأولية تشير إلى أنّ سبب الحادث قد يكون احتكاكا أو حرارة الطقس المرتفعة، فيما أفادت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي منى المري في تصريحات لقناة "العربية" بأنّ "تحقيقا سيفتح لمعرفة الأسباب".