السجن 30 عاماً لفرنسي قتل أربعة من أفراد عائلته بحثاً عن "كنز من الذهب"

حكمت محكمة فرنسية على رجل بالسجن لمدة 30 عاماً إثر إدانته بقتل أربعة أفراد من عائلته بعد ظنه بأنهم يخبئون كنزا من الذهب.

واعترف أوبير كاويسان (50 عاماً) بقتله لشقيق زوجته وزوجة شقيق زوجته وأبنائهما البالغين من العمر 18 و21 عاماً في الجريمة التي وقعت عام 2017 بالقرب من مدينة نانت.

كذلك تم الحكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على ليدي تراوديك (52 عاماً)، عشيقة كاويسان السابقة، لدورها في العبث بموقع الجريمة وإخفاء أجزاء من جثث القتلى.

واقترف كاويسان جريمته بسبب اعتقاده بأن صهره سرق كنزا من السبائك الذهبية تم اكتشافه في مدينة بريست ويعود إلى مقتنيات خبأها بنك فرنسا من الاحتلال الألماني النازي إبان بداية الحرب العالمية الثانية.

وقال كاويسان للمحكمة إنه قتل ضحاياه الأربعة دفاعا عن النفس أثناء محاولته تقصي الحقيقة عن موقع الكنز الوهمي.

وبعد أن قتل ضحاياه بآلة معدنية حادة، قام بتقطيع جثثهم بسكين مطبخ على مدار ثلاثة أيام في محاولة لطمس آثار جريمته.

وكان محاموه قد طلبوا من هيئة المحلفين عدم الحكم عليه بالسجن المؤبد ومنحه التخفيف المنصوص عليه في قانون العقوبات في حالة ضعف الحكم.

وقال تييري فيليون، أحد محامي كاويسان، إن المتهم يعاني من "وهم مزمن بجنون العظمة" أقره بالإجماع الأطباء النفسيون وعلماء النفس.