آخر تطورات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في العالم

أولمبياد سيقام دون جمهور

أعلنت الوزيرة اليابانية المكلفة الإشراف على الألعاب الأولمبية تامايو ماروكاوا الخميس إثر اجتماع مع الجهات المعنية بالأولمبياد وبينها اللجنة الأولمبية الدولية "اتفقنا على عدم حضور جماهير في طوكيو".

ويأتي الإعلان بعد ساعات من قرار الحكومة اليابانية فرض حال طوارئ صحية في طوكيو اعتبارا من الإثنين وحتى 22 آب/أغسطس، في وقت تشهد المدينة ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس بلغ 900 إصابة يومية.

"الأسوأ لم يأت بعد" في إفريقيا

قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا "مرت إفريقيا بأكثر الأسابيع كارثية في تاريخ الأوبئة في القارة. لكن الأسوأ لم يأت بعد فيما تستمر الموجة الثالثة في الانتشار".

ورغم ذلك، تلاحظ منظمة الصحة العالمية التقدم المحرز في توزيع اللقاحات. فقد أعطي أكثر من 1,6 مليون جرعة في إفريقيا عبر آلية كوفاكس. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع توفير أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحي جونسون أند جونسون وفايزر/بايونتيك في وقت قريب جدا.

الوضع الصحي في تونس "كارثي"

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية الخميس إن الوضع الصحي "كارثي" والمنظومة الصحية "انهارت" في البلد الذي يسجل مؤخرا أعداد إصابات ووفيات غير مسبوقة محليّا جراء تفشي الوباء.

- بريطانيا: الأشخاص الملقحون معفون من الحجر الصحي عند العودة من السفر -

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس أن المقيمين البريطانيين الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل سيعفون قريبا من الحجر الصحي عند عودتهم إلى إنجلترا من العديد من الدول المدرجة على القائمة "البرتقالية" بما فيها وجهات سياحية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

فرنسا تحذر من زيارة إسبانيا والبرتغال

أمام الانتشار السريع للمتحورة دلتا، أوصى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية الفرنسيين ب"عدم السفر إلى إسبانيا والبرتغال" هذا الصيف.

وقال كليمان بون "للذين لم يحجزوا عطلتهم بعد تجنبوا إسبانيا والبرتغال في وجهاتكم. إنها كلمة تحذير". وأضاف "إنها توصية أشدد عليها، من الأفضل البقاء في فرنسا أو زيارة بلدان أخرى (...) لدينا وضع مثير للقلق".

- بؤرة إصابات بالمتحورة دلتا في فرنسا في إطار كأس أوروبا -

رصدت تسع حالات إيجابية بالمتحورة دلتا في منطقة فوج (شرق فرنسا) بين المشجعين العائدين من المجر حيث حضروا مباراة البرتغال في إطار كأس أوروبا في كرة القدم.

المباراة النهائية لكأس أوروبا تثير قلق المسؤولين

أعرب العديد من المسؤولين الأوروبيين عن قلقهم بشأن المباراة النهائية لكأس أوروبا التي ستقام في لندن الأحد بين إيطاليا وإنجلترا.

من المحتمل أن يكون "أكبر تجمع لحدث رياضي في أكثر من 15 شهرًا في المملكة المتحدة"، وفقًا للحكومة البريطانية في حين يرتفع عدد حالات كوفيد-19 بسبب المتحورة دلتا ووصل إلى 30 ألف حالة يوميًا هذا الأسبوع.

وبلغ عدد المشاهدين الذي ارتفع خلال نصف النهائي والنهائي، إلى 64950 متفرجًا الأربعاء وفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجهة المنظمة للحدث.

"الكمامات هي القاعدة" في مهرجان كان

قال المفوض العام لمهرجان كان السينمائي تييري فريمو الخميس "الكمامات هي القاعدة" وذلك بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر أشخاصا لا يضعونها خلال العروض.

أكثر من أربعة ملايين وفاة في العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 4,004,966 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من ناحية الوفيات (606,218) والإصابات (33,770,459)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 528,540 وفاة و18,909,037 إصابة، ثم الهند مع 405,028 وفاة (30,709,557 إصابة) والمكسيك مع 234,192 وفاة (2,558,369 إصابة) والبيرو مع 193,743 وفاة (2,071,637 إصابة).