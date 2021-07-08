فيديو: الشرطة البريطانية تنشر فيديو يوثق لحظة اقتحام سارقين صيدلية

نشرت الشرطة في ويلتشاير الإنجليزية لقطات درامية في السادس من تموز/يوليو تظهر لحظة اقتحام سيارة إحدى الصيدليات، في عملية تمت فيها سرقة أكثر من 15 ألف جنيه إسترليني من المقتنيات، وتسببت في أضرار كبيرة في الصيدلية، بلغت قيمتها 13 ألف جنيه إسترليني.

وجاء نشر الفيديو توازياً مع القبض على منفذي العملية التي تمّت في صيف 2019، وكانت الجهاز الأمني يحتفظ به سرياً حتى إنهاء التحقيق وطي الملف، خوفاً من أن يؤثر نشره سلباً على مجريات التحقيق.

وحكمت محكمة "سوندن كراون" بداية الأسبوع على مايكل دنيير (33 عاماً) وكريستينا كولتون (44 عاماً) اللذين نراهم بالفيديو أعلاه بالسجن النافذ لثلاثة أعوام، وعامين وتسعة أشهر توالياً.