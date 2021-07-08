كوفيد-19: زيادة أسبوعية بنسبة 50 إلى 60 بالمئة في الإصابات في فرنسا

خلال زيارة قام بها إلى مركز للتطعيم ضدّ كوفيد-19 في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن فرنسا تشهد ازدياداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتراوح نسبته بين 50 و60 بالمئة.

وأضاف فيران أن وزارة الصحة تسجل حالياً نحو 2500 إصابة أسبوعياً، وبحسب النسب الحالية، من الممكن الوصول إلى 3.700 أو 3.800 حالة خلال أسبوع، ثم إلى 5500 في الأسبوع الذي يليه.

وأشار فيران إلى أن فرنسا شهدت ذلك قبلاً، وهذا ما يسمى "بداية موجة جديدة من الوباء" ولكنه قال الحالة مختلفة عن الماضي حيث هناك "قسم" من المعرضين للخطر تمّ تطعيمهم وهناك قسم آخر سيمنعون انتقال الفيروس لأنهم "محميّون ومطعمون".

وأضاف فيران إلى أنه ما لم يصل الشعب الفرنسي إلى المناعة الجماعية، أي ما لم يصبح ما بين 90 و95 بالمئة من الفرنسيين محميين، سيسمح ذلك للفيروس بالانتقال، وستشهد البلاد موجات وبائية.

وذكر فيران بأن هكذا هي الحال في إنجلترا والبرتغال وغيرهما من البلاد حول العالم، لأن السلالة المتحورة من الفيروس، أي سلالة دلتا التي سجّلت بداية في الهند، "مُعدية جداً جداً جداً".

ووجه وزير الصحة رسالة إلى الفرنسيين قائلاً إن اللقاح يحميهم بنسبة 95 بالمئة من الأشكال المرضية الخطيرة من كوفيد-19 ولكنه يحميهم بنسبة 100 بالمئة من الإغلاق والحجر. وأضاف الوزير "إذا كنا جميعاً ملقحين، فهذا يعني أننا لن نطرح السؤال حول مسألة فتح المطاعم والحانات والمقاهي والجامعات، وبإمكان تلك الأماكن أن تبقى مفتوحة دائماً".