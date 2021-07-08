شاهد: رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ عقوبة بالسجن

سلّم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه إلى سلطات السجون ليل الأربعاء تنفيذاً لحكم بالسجن لمدّة 15 شهراً صدر بحقّه، كما أعلنت منظمة تمثّله.

وقالت المنظّمة في تغريدة على تويتر قبيل دقائق من حلول منتصف الليل وانتهاء المهلة التي حدّدها القضاء للمُدان لتسليم نفسه إنّ "الرئيس زوما قرّر الامتثال لأمر الحبس. إنّه في طريقه لتسليم نفسه إلى أحد السجون في مقاطعة كاوازولو ناتال".

Dear South Africans and the World.

Please be advised that President Zuma has decided to comply with the incarceration order.

He is on his way to hand himself into a Correctional Services Facility in KZN.

A full statement will be issued in due course.#WenzenuZuma — JGZuma Foundation (Official) (@JGZ_Foundation) July 7, 2021

وسيبدأ زوما في تنفيذ عقوبة السجن لإدانته بازدراء المحكمة، في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختبارا لقدرة الدولة على فرض حكم القانون.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان أن زوما محتجز لدى الشرطة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية.

الموكب الذي أقل زوما إلى السجن أ ب

وقالت إدارة السجون في بيان منفصل إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت الذي يقع على بعد 175 كيلومترا تقريبا من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد.

وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكبه أثناء دخوله السجن.

كانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تعليمات في فبراير شباط الماضي بنقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.