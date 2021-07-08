عاجل
euronews_icons_loading
مظاهرات في كينيا بسبب الإغلاق

اشتبك عشرات المحتجين الغاضبين مع الشرطة في العاصمة الكينية نيروبي بسبب اجراءات الإغلاق العام وحظر التجول المفروض في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ودعا المتظاهرون إلى رفع الإغلاق وإنهاء ما وصفوه بـ "وحشية الشرطة" تجاه الشباب في كينيا.

وأطلقت الشرطة الرصاص الحي في الهواء خلال الاشتباكات كما ألقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين.

No Comment المزيد من