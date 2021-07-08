اشتبك عشرات المحتجين الغاضبين مع الشرطة في العاصمة الكينية نيروبي بسبب اجراءات الإغلاق العام وحظر التجول المفروض في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ودعا المتظاهرون إلى رفع الإغلاق وإنهاء ما وصفوه بـ "وحشية الشرطة" تجاه الشباب في كينيا.

وأطلقت الشرطة الرصاص الحي في الهواء خلال الاشتباكات كما ألقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين وقامت باعتقال عدد من المتظاهرين.