فيديو: زلزال بقوة 6 درجات يضرب الحدود بين ولايتي كاليفورنا ونيفادا الأمريكيتين

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الحدود بين ولايتي كاليفورنا ونيفادا الأمريكيتين، حيث شعر الناس بقوة الرجة على بعد مئات الأميال، وفق هيئة المسح الجيولجي الامريكية. ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 400 كيلومتر شرقي سان فرنسيسكو وجنوب بحيرة تاهو، وحدد مركزه على بعد نحو ستة كيلومترات من الغرب إلى الجنوب الغربي من بلدة ولكر في كاليفورنيا التي يقطنها تسعمائة نسمة، وبالقرب من صدع وادي الظباء، على عمق نحو عشرة كيلومترات.

وقالت إدارة الطوارئ في مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا إنها "تراقب بجد" الوضع.

وكتبت على تويتر "على الرغم من عدم وجود معلومات عن أضرار أو إصابات، يتعلق الأمر بوضع يتطور بسرعة وسنعرف مزيدا من التفاصيل في الساعات المقبلة".

وأعقبت الزلزال عشرات الهزات الارتدادية، ستة منها تقريبا كانت بقوة 4 درجات وأكثر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وتسببت الانهيارات الصخرية في إغلاق طريق سريعة رئيسية عبر شمال سييرا نيفادا، على طول نحو 60 كيلومترا، بحسب السلطات.

وهذا هو أكبر زلزال في المنطقة منذ زلزال ضربها سنة 1994، وكان بقوة 6 درجات تقريبا.