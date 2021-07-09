حصيلة عدد ضحايا حريق اندلع في مصنع في بنغلادش تتجاوز 52 قتيلا على الأقل

لقي 52 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب حريق اندلع في مصنع للأغذية في بنغلادش، في حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة الجمعة، بينما استمرت أجهزة الطوارئ في إخراج مزيد من الجثث.

ولا تزال النيران تشتعل بعد نحو 24 ساعة على اندلاع الحريق، وكثير من الجرحى وعددهم 30 قفزوا من طوابق عليا للمبنى هربا من النيران.

وتعد الحرائق شائعة في بنغلادش بسبب التراخي في تطبيق قواعد السلامة، ففي بداية سنة 2019 فقد حوالي سبعين شخصا حياتهم بسبب حريق أتى على عمارات سكنية في العاصمة دكا.

وقالت الشرطة في البداية إن عشرات العمال ما زالوا في عداد المفقودين، لكنها تراجعت فيما بعد وقالت إنها غير متأكدة من العدد. وانقذ عناصر الإطفاء خمسة وعشرين شخصا من سحطح المصنع ولم يتم التأكد من وجود مزيد الضحايا.

وبحسب متحدث باسم فريق الإطفاء فإنه سوف تجرى عملية بحث وإنقاذ داخلية حالما تتم السيطرة على النيران، وبعدها يتم يتأكيد خسائر أخرى إن وجدت. وبحسب عامل في المصنع فإن عشرات العمال كانوا داخل المصنع عندما نشب الحريق.