شاهد: مئات العراقيين يتظاهرون أمام محطات إنتاج الطاقة احتجاجا على انقطاعات الكهرباء

تظاهر مئات العراقيين في محافظات جنوب البلاد الجمعة احتجاجا على شحّ يصيب التيار الكهربائي في وقت تسجّل البلاد درجات حرارة تفوق الخمسين درجة مئوية.

وفي كربلاء حيث احتشدت التظاهرة الأبرز، احتج مئات على انقطاع التيار الكهربائي عن أحيائهم أمام محطة إنتاج كبيرة.

وقال المتظاهر ضياء وادي أثناء مشاركته، "نريد إعادة الكهرباء (...) وإلا سنبقى هنا".

ولم تسجل صدامات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. وقال سجاد الكريطي "نحن متظاهرون سلميون نطالب بإعادة الكهرباء فقط".

ورغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا في العراق، فإنّها فاقت في الآونة الأخيرة الخمسين درجة وسط شح التيار الكهربائي وعجز السكان عن استخدام آلات التبريد والثلاجات.

وكان التيار الكهربائي قد انقطع في العراق لنحو يوم كامل في بداية تموز/يوليو.

كما تظاهر عشرات في ثلاث مدن بمحافظة ميسان (جنوب) للمطالبة بتوفير التيار الكهربائي، فيما رأى المحافظ محمد المياحي أنّ ثمة "دوافع سياسية (تقف) خلف المتظاهرين".

واحتشدت مظاهرة في مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة واسط جنوب بغداد، حيث يقول سكان إنّهم يحصلون على التيار الكهربائي "لست ساعات فقط في اليوم". وكانت المحافظة قد شهدت في مطلع تموز/يوليو احتجاجات مشابهة عند محطة للطاقة ولكن شابتها صدامات أسفرت عن إصابة خمسة متظاهرين وسبعة أمنيين.

ويبرز من بين أسباب الشحّ الذي يعاني منه العراقيون، تقادم البنى التحتية وتفشي الفساد وتعرض شبكات نقل الطاقة لهجمات متكررة لم تعالج آثارها، وذلك في ظلّ توقف خط الإمداد مع إيران منذ نهاية حزيران/يونيو.

وتقول السلطات إنّها تواجه صعوبات في جباية عائدات فواتير التيار الكهربائي، إضافة إلى ارتفاع حالات التزوّد به بأساليب غير مشروعة.