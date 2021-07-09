"إس أو إس ميديتيرانيه" تقول إنها حصلت على الموافقة لإنزال 572 مهاجراً في صقلية

سمحت إيطاليا لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة إس أو إس ميديتيرانيه، بالرسو في صقلية لإنزال 572 مهاجراً، بحسب ما ذكرت المنظمة غير الحكومية مساء الخميس.

وكتبت المنظمة التي تتخذ في مرسيليا بجنوب فرنسا مقرا لها، على تويتر "أوشن فايكنغ تلقت هذا المساء من السلطات البحرية الإيطالية خبرا طال انتظاره: الناجون الـ572 سيتم إنزالهم في أوغوستا، في صقلية"، وأضافت أنه أمر "يبعث على الارتياح أن نعرف أنّ محنتهم في البحر أوشكت على الانتهاء وأن عمليات الإنقاذ الست ستنتهي قريبًا".

وأطلقت المنظمة الأربعاء نداءً إلى الاتحاد الأوروبي لإيجاد ميناء آمن "في اسرع وقت ممكن" وإنزال المهاجرين الذين وُضِعوا على متن سفينة أوشن فايكينغ.

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن قلقها من نفاد الحصص الغذائية والأدوية، وكذلك حيال الحالة الصحية لبعض الركاب المرهقين والذين كانوا يعانون التجفاف بعد ثلاثة أيام في البحر تحت أشعة الشمس قبل أن يتم لاحقا إنقاذهم.

وحذرت المنظمة الخميس من أن "الوضع يتدهور من ساعة الى أخرى. والفريق الطبي يُبلّغ عن مزيد من حالات الضيق النفسي" بين الركاب وبينهم نساء وأطفال ورضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، قبل ساعات من حصولها على الضوء الخضر من روما لإرسالهم إلى صقلية.

منذ بداية العام 2021، لقي 898 مهاجرا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بينهم 734 خلال توجههم إلى مالطا وإيطاليا، وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

وتؤكد منظمة اس او اس ميديتيرانيه أنها أنقذت أكثر من 30 الف شخص منذ شباط/فبراير 2016.