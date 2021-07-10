حزب أبيي أحمد يفوز بأغلبية واسعة في الانتخابات التشريعية الإثيوبية

حقق الحزب الحاكم في إثيوبيا غالبية واسعة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أخيرا، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية مساء السبت، ما يمهد لولاية جديدة لرئيس الوزراء أبيي أحمد.

ورحب أبيي بنتائج الانتخابات التشريعية معتبرا أنها "تاريخية".

وفي 21 حزيران/يونيو، ترشح أبيي احمد للمرة الاولى منذ تعيينه في 2018 إثر موجة تظاهرات مناهضة للحكومة شهدها البلد الثاني الاكثر تعدادا للسكان في إفريقيا.

وأراد رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 أن يحصل على تفويض شعبي لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، على وقع عمليات عسكرية مستمرة في إقليم تيغراي (شمال) منذ ثمانية أشهر وحيث تتهم القوات الحكومية بارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الانسان.

وأظهرت نتائج أعلنتها اللجنة الانتخابية مساء السبت في ختام احتفال رسمي استمر خمس ساعات أن حزب الازدهار بزعامة أبيي أحمد فاز ب421 مقعدا من أصل 436.

لكن وثائق نشرتها اللجنة لاحقا أوضحت أنه ينبغي إعادة عملية التصويت في عشر دوائر وإعادة فرز الأصوات في ثلاث منها.

وأرجئت الانتخابات مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا ثم لمنح اللجنة الانتخابية مزيدا من الوقت بعدما واجهت صعوبات لوجستية.

ورغم هذا الإرجاء، لم تحصل عمليات التصويت في نحو خمس الدوائر الـ547 في البلاد بسبب مشاكل لوجستية أو أعمال عنف إثنية الطابع ازدادت وتيرتها في عهد أبيي.

وحدد السادس من أيلول/سبتمبر موعدا لإجراء الانتخابات في الدوائر التي لم يتسن لها ذلك. لكن أي موعد لم يتم تحديده لمنطقة تيغراي التي بدأت فيها العمليات العسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر لإسقاط السلطات الإقليمية الانفصالية وسرعان ما تحولت نزاعا مدمرا.

وفي مواجهة هجوم مضاد للمتمردين، أعلنت الحكومة وقفا أحادي الجانب لإطلاق النار نهاية حزيران/يونيو.