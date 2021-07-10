شاهد: "راني"... أصغر بقرة في العالم تتحول لقِبلة سياحية في بنغلادش

يتحدى الآلاف من الأشخاص الإغلاق المفروض جراء تفشي النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي تضرب بنغلادش لرؤية راني، البقرة القزمة التي يبلغ ارتفاعها 51 سم وزنها 26 كيلوغراماً فقط. ويزعم أصحاب هذه البقرة المثيرة للانتباه أنها الأصغر في العالم.

أصبحت راني، البقرة القزمة البالغة من العمر 23 شهرًا نجمة إعلامية حيث سلطت عشرات الصحف ومحطات التلفزيون الأضواء على البقرة الصغيرة المتواجدة في مزرعة بالقرب من العاصمة دكا.

وأثارت صور راني على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجنون السياحي بعد أن انتشرت الأخبار أن راني أقصر بـ 10 سنتيمترات من مانيكيام أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن ارتفاع مانيكيام المنتمية لسلالة فيشور بلغ 61 سنتيمترا في يونيو- حزيران 2014.

وراني، بقرة من السلالة البوتانية الي تشتهر بلحومها في بنغلادش، ويبلغ حجم أبقار البوتيين الآخرين المتواجدين في المزرعة ضعف حجم راني.