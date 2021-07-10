الاتحاد الأوروبي يملك كمية من جرعات لقاحات كورونا تكفي 70% من سكانه البالغين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي سلم الدول الأعضاء جرعات من لقاحات فيروس كورونا تكفي لتطعيم 70 في المئة على الأقل من البالغين.

وحثت رئيسة المفوضية دول الاتحاد على تكثيف برنامج التطعيم وقالت إنه سيتم توزيع حوالي 500 مليون جرعة في جميع أنحاء الاتحاد بحلول يوم الأحد. وكانت قالت على تويتر في التاسع من مايو أيار إن الاتحاد الأوروبي على طريق تحقيق هدف تطعيم 70 بالمئة من البالغين بحلول الصيف.

وقالت فون دير لاين في بيان عبر الفيديو "أوفى الاتحاد الأوروبي بوعده. قدمنا في عطلة نهاية هذا الأسبوع ما يكفي من اللقاحات للدول الأعضاء لتكون في وضع يمكنها من تطعيم 70 بالمئة على الأقل من البالغين في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر".

وأضافت "لكن كوفيد-19 لم يُهزم بعد. نحن مستعدون لتقديم المزيد من اللقاحات، بما في ذلك ضد السلالات الجديدة". كانت فون دير لاين قد واجهت انتقادات حادة في بداية عام 2021 لفشلها في ضمان تسليم الشركات للقاحات المتعاقد عليها.

ولدى الاتحاد الأوروبي هدف طويل الأجل يتمثل في الحصول على لقاحات كافية لتطعيم جميع السكان المؤهلين للتطعيم بحلول نهاية سبتمبر أيلول، وقال في مايو أيار إنه واثق من وجود لقاحات كافية لتحقيق هذا الهدف