الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان ويحقق في تورط حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، بضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر.

وقال الجيش السبت إن استطلاعاته ضبطت الليلة الماضية مشتبها فيهم ينقلون حقائب من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر وذلك بوسائل مختلفة بشكل علني وخفي في المنطقة.

ووفقاً للجيش فإنه يفحص إمكانية أن يكون حزب الله قد قدم مساندة في العملية، كما يحقق بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية في هوية المتورطين.

وتوعد الجيش بمواصلة نشاطاته في مواجهة محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود اللبنانية، حسب إعلانه.

وذكر بيان الجيش أن الأسبوع الماضي كُشف النقاب عن تورط الحاج خليل حرب وهو مسؤول في حزب الله، شغل منصب مستشار أمني سابق للأمين العام للحزب حسن نصرالله، في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل، ويبدو أنه متورط رئيس في عملية تهريب أخرى أحبطت مطلع الشهر الماضي بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.