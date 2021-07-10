مقتل 8 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مسؤولا أمنيا بارزا بالعاصمة الصومالية

قال شاهد لرويترز إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت موكبا حكوميا انفجرت عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية يوم السبت مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الموكب كان يضم المسؤول الكبير بالشرطة فرحان قرولي الذي نجا من الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب، التي تريد الإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، كثيرا ما تنفذ مثل هذه التفجيرات.

وقال حسن سيد علي وهو سائق سيارة أجرة بثلاث عجلات لرويترز في موقع الانفجار عند تقاطع بنادر في مقديشو "رأيت ثماني جثث في مكان الحادث بينهم امرأة".

وقال صادق دوديش المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن "المفوض لم يصب بأذى لكن الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا".