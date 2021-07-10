شاهد: الحرائق تلتهم الغابات في تشيليابينسك وياكوتسك الروسيتين

أظهرت لقطات مثيرة آثار حرائق الغابات المشتعلة السبت في منطقتي تشيليابينسك وياكوتسك الروسيتين.

اجتاحت الحرائق الجمعة تشيليابينسك، ودمرت 72 مبنى، من بينها 46 منزلا.

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن شخصًا قتل وتم إجلاء أكثر من 350 شخصًا، من بينهم 150 طفلاً.

يكافح أكثر من 600 من عمال الطوارئ، بما في ذلك أطقم الطائرات والمروحيات من وزارة الطوارئ، النيران التي أثرت على 14 ألف هكتار من الأراضي حتى الآن.

واجتاح ما لا يقل عن 300 حريق غابات منطقة ياكوتسك.

كما تضرر ما لا يقل عن 23،534 هكتارًا في محمية أوليوكما الطبيعية ومنتزه لينا بيلارز الطبيعي، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وفقًا لوزارة الطوارئ.