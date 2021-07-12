عشرات القتلى في حريق شب في مركز لعزل مرضى كوفيد في جنوب العراق

أعلن مسؤول طبي عراقي مساء الاثنين مقتل 35 شخصا على الاقل في حريق التهم مركزا لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى وسط مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كلم جنوب بغداد.

وقال الدكتور حيدر الزاملي الناطق الاعلامي لدائرة صحة ذي قار ان "عدد ضحايا حريق مركز عزل المصابين بكورونا في الناصرية بلغ 35 قتيلا قضوا حرقاً في مركز العزل الذي تعرض الى حريق هائل".

وأضاف ان "البحث جار عن ضحايا أخرى، وهناك عشرات حالات الاختناق داخل المركز".

وأفاد مراسل فرانس برس ان الحريق لا يزال يحاصر المرضى داخل المركز الذي تحاول فرق الاطفاء اخماده.

وأفاد مصدر طبي انه تم اخلاء 16 مريضا من المركز الطبي وسط الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تلتهم المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان الاسود.

وفي نيسان/ابريل الماضي وقع حريق مماثل في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد أسفر عن أكثر من 80 قتيلا.