إسرائيل: جرعة ثالثة من لقاح فايزر لمن يعانون من ضعف المناعة

بدأت إسرائيل إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بايونتيك للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19 مجددا. وسيسمح وبشكل فوري بحصول المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة قلب ورئة وكلى وبعض مرضى السرطان، على الجرعة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدة أدلة أشارت إلى غياب الاستجابة الكافية لمن يعانون من ضعف في المناعة، للأجسام المضادة بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات". وبحسب البيان فإن هذا القرار جاء بعد ارتفاع الحصيلة اليومية للإصابات.

ونجحت إسرائيل التي خاضت حملة تطعيم طموحة بدأتها في الـ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي في خفض عدد الإصابات اليومية قبل ارتفاعها مجددا مع انتشار المتغير دلتا الذي اكتشف في الهند في نيسان/أبريل الماضي.

لكن في الأسابيع الأخيرة، بدأ عدد الحالات في الارتفاع مرة أخرى على خلفية انتشار فيروس دلتا المتحور، مما دفع بالسلطات إلى إعادة فرض إجراءات صحية مثل ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة.

وسجلت إسرائيل أكثر من 400 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ارتفاع ملحوظ عن الأسبوع السابق (نحو مائتين).

وسارع مستشفى شيبا في تل أبيب إلى الإعلان مباشرة بعد بيان وزارة الصحة أنه قد أعطى للتو جرعات ثالثة من اللقاح "لمرضى معرضين للخطر".

وقال المستشفى في بيان "صنعنا التاريخ اليوم عندما قدمنا جرعة ثالثة من لقاح فايزر لمرضى خضعوا لعمليات زرع قلب".

وأعلنت شركتا فايزر/بايونتيك المتحالفتان الخميس عزمهما طلب ترخيص لجرعة ثالثة في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا، إذ يمكن لها أن تعزز مستويات الأجسام المضادة ضد الفيروس وأيضا ضد متحور دلتا شديد العدوى.

وتحدّث التحالف فايزر/بايونتيك الأميركي الألماني الخميس عن "نتائج مشجّعة" لاختبارات أجريت على "جرعة معززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية تمنح أمانا ثابتا عبر تفعيلها مستويات عالية من الأجسام المضادة"، بما في ذلك ضد متحورة بيتا التي ظهرت في جنوب افريقيا.

وحصل أكثر من 85 في المائة من السكان البالغين على جرعتي اللقاح، ودفع ذلك بالسلطات إلى إزالة جميع الإجراءات الوقائية والقيود التي كانت قد فرضتها لاحتواء الوباء.