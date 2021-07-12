شاهد: سنترال بارك تتحول إلى ساحة "معارك العصور الوسطى"

يتنافس مصارعون في مباريات فريدة من نوعها تقع شهريا في أشهر حدائق مدينة نيويورك الأمريكية والمعروفة باسم "سنترال بارك".

ويتبارى المصارعون أثناء ارتدائهم أزياء شبيهة بمحاربي العصور الوسطى كما يستخدمون الفؤوس والأسلحة التقليدية التي استخدمت في معارك تلك الحقبة الزمنية.

ووقع النزال بين مصارعي فريق "نيويورك سيتي" و"نورثن هورد".