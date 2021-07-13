"لوفتهانزا" تتخلى عن عبارة "سيداتي، سادتي" على متن رحلاتها

قرّرت "لوفتهانزا"، وهي أكبر مجموعة للملاحة الجوية في أوروبا، التخلّي عن عبارة "سيداتي، سادتي" أثناء التوجّه بالحديث إلى الركّاب، حفاظا منها على حياد الهوية الجندرية.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن "الطواقم ملزمة باعتماد خطاب يتوجّه إلى الركاب على اختلافهم"، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة "بيلد".

وأفاد المصدر عينه أن الإدارة تشجّع على الاستعاضة عن العبارة بتعابير مثل "أيها الركاب الأعزاء" أو "صباح الخير"، مبررا القرار بضرورة مجاراة "النقاش الجاري في المجتمع والاعتراف بالجميع على اختلافهم".

وأوضح الناطق باسم الخطوط الجوية التي تضمّ تحت رايتها شركات عدّة مثل "أوستريين إيرلاينز" و"سويس" و"يورووينغز" و"براسل إيرلاينز" أنه "مسار طويل سيستغرق بعض الوقت".

ولا ينطبق هذا القرار على الركاب فحسب بل أيضا على جميع العاملين في المجموعة.