مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.. إسبانيا تعيد فرض حظر التجول في كاتالونيا وفالنسيا

أعادت السلطات الإسبانية فرض حظر التجول في أقاليم عدة، مع إصدار حزمة جديدة من الإجراءات في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد بأعداد المصابين بفيروس كورونا، وبالتزامن مع الانتشار السريع للمتحور الهندي "دلتا" بين الشباب الذين لم يتلقوا اللقاح بعد.

وفي كاتالونيا وفالنسيا، تعمل السلطات على تشديد الإجراءات ومنع التجمعات والنشاطات الليلية.

وأعلنت الحكومة إعادة فرض حظر التجول في هذه الأقاليم ومنع إقامة أي نشاطات ليلية، مع الحد من أعداد المشاركين في التجمعات إلى 10 أشخاص.

وفي إقليم أستورياس، في شمال غرب إسبانيا، منعت جميع الأنشطة الليلية داخل المطاعم والحانات والمقاهي يوم الإثنين.

وخلال الأسبوعين الماضيين، وبسبب الحفلات التي أقيمت بمناسبة انتهاء العام الدراسي إضافة إلى حفلات الصيف، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بشكل هستيري، وأصبح أعلى بثلاث مرات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا.

وتسبب انتشار المتحور الهندي "دلتا"، الذي يحظى بمراقبة دقيقة من قبل الخبراء، في وصول حصيلة الإصابات يوم الإثنين في مختلف أنحاء البلاد إلى 368 حالة لكل 100 ألف شخص، وفقا لكبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة الإسبانية فرناندو سيمون.

وتمكنت إسبانيا حتى اليوم من تطعيم أكثر من 21 مليون شخص أي ما يوازي 46٪ من إجمالي سكانها، بينهم حوالي 600 ألف شخص من هم دون سن الثلاثين، بحسب سيمون.

ولفت سيمون إلى أن هذه الفئة العمرية هي الهدف المقبل لحملة التطعيم.